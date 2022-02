Concert “Haydn, Mozart, de l’amitié à l’admiration” Chapelle Saint Bernardin, 17 mars 2022, Antibes.

Concert “Haydn, Mozart, de l’amitié à l’admiration”

Chapelle Saint Bernardin, le jeudi 17 mars à 18:00

L’association des Amis de la Chapelle Saint-Bernardin et Connaissance de la Musique présentent dans le cadre des “Jeudis de Saint-Bernardin ” Concert : “Haydn, Mozart, de l’amitié à l’admiration ” Vincent LUCAS (flûte), Philippe DEPETRIS (flûte), Philippe CAUCHEFER (violoncelle) Entre lyrisme, émotion, sensibilité et virtuosité, ce concert, est le fruit d’une profonde amitié qui unit les flûtistes Vincent LUCAS et Philippe DEPETRIS. Le premier, flûte solo de l’orchestre de Paris après avoir œuvré au sein du Berliner Philharmoniker, et le second, directeur artistique fondateur du Festival d’Art Sacré d’Antibes, perpétuent, par leurs concerts, leur enseignement et leurs enregistrements le rayonnement de la grande école de flûte française réputée dans le monde entier. Avec le violoncelliste Philippe CAUCHEFER, ils ont choisi d’évoquer l’amitié et l’admiration qui unissaient Josef HAYDN et Wolfgang-Amadeus MOZART à travers ces joyaux de la musique de chambre que sont les ” Trios de Londres ” dans lesquels l’imagination, l’humour et le charme de cette musique de divertissement portée par l’un à son plus haut niveau, rejoignent les partitions au charme ineffable de l’autre. Places à l’entrée une heure avant. Prix des places 15 € (tarif réduit membre des Amis de la Chapelle ou de Connaissance de la Musique).

Chapelle Saint Bernardin 14 rue du Dr Rostan 06600 Antibes Antibes Alpes Maritimes



