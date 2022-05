CONCERT HAUTBOIS ET ORGUE Ligny-en-Barrois Ligny-en-Barrois Catégories d’évènement: Ligny-en-Barrois

Meuse

CONCERT HAUTBOIS ET ORGUE Ligny-en-Barrois, 20 mai 2022, Ligny-en-Barrois. CONCERT HAUTBOIS ET ORGUE Eglise de Ligny-en-Barrois 4 Rue de la Rose éputée Ligny-en-Barrois

2022-05-20 20:15:00 20:15:00 – 2022-05-20 22:00:00 22:00:00 Eglise de Ligny-en-Barrois 4 Rue de la Rose éputée

Ligny-en-Barrois Meuse Ligny-en-Barrois Concert Hautbois et Orgue en l’église de Ligny-en-Barrois, le Vendredi 20 Mai 2022 à 20h15 nAvec la participation de Franck RACAUD (Hautbois) et Gilles de l’ASSOMPTION (Orgue) Programme: Antonio Vivaldi (1678-1741) nBéla Bartók (1881-1945) nLouis Lefébure-Wély (1817-1869) nAlessandro Marcello (1673-1743) nAlexandre Guilmant (1837-1911) t nPierre Camonin (1903-2003) nBach/ Gounod (1818-1893) Entrée libre nOrganisation : Association des Amis de l’Orgue de Ligny-en-Barrois contact@amisorgueligny.org +33 6 46 58 68 18 https://www.kananas.com/amisorgueligny/ Association des Amis de l’Orgue de Ligny en Barrois

Eglise de Ligny-en-Barrois 4 Rue de la Rose éputée Ligny-en-Barrois

dernière mise à jour : 2022-05-12 par OT SUD MEUSE

Détails Catégories d’évènement: Ligny-en-Barrois, Meuse Autres Lieu Ligny-en-Barrois Adresse Eglise de Ligny-en-Barrois 4 Rue de la Rose éputée Ville Ligny-en-Barrois lieuville Eglise de Ligny-en-Barrois 4 Rue de la Rose éputée Ligny-en-Barrois Departement Meuse

Ligny-en-Barrois Ligny-en-Barrois Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ligny-en-barrois/

CONCERT HAUTBOIS ET ORGUE Ligny-en-Barrois 2022-05-20 was last modified: by CONCERT HAUTBOIS ET ORGUE Ligny-en-Barrois Ligny-en-Barrois 20 mai 2022 Ligny-en-Barrois Meuse

Ligny-en-Barrois Meuse