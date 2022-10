Concert : Hatik

2022-11-22 – 2022-11-22 EUR Hatik parle à tout le monde tant l’éventail de sa musique est variée.

Après être passé de la colère à la joie, tout en essuyant quelques litres de larmes avec Vague à l’Âme, Hatik nous régale avec la suite, Noyé. Et c’est littéralement noyé qu’Hatik raconte l’amour, cette fois-ci sous le prisme de la déception, de la rupture et de la nostalgie : il rappe avec une émotion brûlante de sincérité.

Hatik obtient des nominations aux Victoires de la Musique et aux NRJ Music Awards. Sa notoriété monte d’un cran quand il obtient le rôle principal dans la série de Canal + « Validé », dans laquelle il marque les esprits autant par son charisme que par son flow. Concert : Hatik, à la salle de l’Athyrium, le 22 novembre à 20h30. Tout public. Durée 1h. Placement libre. OFFICE DE TOURISME DU GRAND RODEZ dernière mise à jour : 2022-10-10 par

