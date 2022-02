Concert : Hasse Poulsen et Thomas Fryland – Jazz et Blues Melle Melle Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Melle Deux-Sèvres Concert : Hasse Poulsen et Thomas Fryland – Jazz et Blues samedi 12 mars à 21h au café du Boulevard à Melle. En s’associant au trompettiste Thomas Fryland, le guitariste Hasse Poulsen marie les thèmes révolutionnaires avec sa veine bluesy pour ne pas dire folk. La trompette et le bugle tiennent la mélodie, tandis que la guitare sèche assure l’harmonie, et le mélange fonctionne à merveille. Les deux Danois font vibrer la fibre romantique des chansons de lutte qui nous ont accompagnés. De Leonard

Cohen à Oscar Peterson, en passant par John Lennon, ce duo refuse de se laisser abattre par la monotonie ambiante ou le cynisme démobilisateur, leurs élans révolutionnaires respirent la tendresse. Tarifs : de 6€ à 8€.

Réservation : Café du Boulevard au 05 49 27 01 28. Concert : Hasse Poulsen et Thomas Fryland – Jazz et Blues samedi 12 mars à 21h au café du Boulevard à Melle.

