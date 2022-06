Concert Harvest Moon Trio, 21 août 2022, .

Concert Harvest Moon Trio

2022-08-21 – 2022-08-21

Harvest Moon Trio – Concert de swing vocal en déambulation

Ils swinguent, scattent et rappent pour imposer leur style avec une expressivité et une élégance légère non dénuée de charme et d’humour. Dans une ambiance légèrement vintage, Harvest Moon Trio vous offre un spectacle au clair de lune, empreint de joie et de bonne humeur vocale…

4 sessions de 20 mn / Tout public

+33 2 96 87 40 65 http://www.marionthomas-music.com/

