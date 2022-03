Concert Harpes et voix Pont-Aven Pont-Aven Catégories d’évènement: Finistère

Concert Harpes et voix Pont-Aven, 23 juillet 2022, Pont-Aven. Concert Harpes et voix Pont-Aven

2022-07-23 – 2022-07-23

Pont-Aven Finistère Pont-Aven “ CÉLESTIELLES HARMONIES ”

Itinéraires sonores, de la terre au ciel

La soliste Anne-Gaëlle Cuif interprète un itinéraire poétique, philosophique et musical au son de la voix et des harpes celtique et médiévale. +33 2 98 06 87 90 “ CÉLESTIELLES HARMONIES ”

