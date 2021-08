Roscoff Roscoff Finistère, Roscoff Concert Harpe celtique Nolwenn Arzel Roscoff Roscoff Catégories d’évènement: Finistère

Roscoff Finistère Si vous voulez passer une heure autour de la musique celtique, Nolwenn Arzel vous emportera dans un agréable voyage musical en vous faisant partager sa passion pour la harpe, tout en poésie, avec toute sa générosité et sa sincérité.

mk.drougard@wanadoo.fr http://www.nolwennarzel.com/

