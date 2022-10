Concert « Harmony Graces » Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes

2022-12-31 19:30:00 – 2022-12-23 21:00:00

Hautes-Pyrnes Concert de Gospel par un trio féminin pour chanter l’esprit de fête et de fraternité de Noël. Accompagnées de leur pianiste pour l’occasion, elles reprennent les grands standards du Gospel et des chants de Noël à la grande joie des petits et des grands.

Un vin chaud vous sera offert par la mairie.

