Concert Harmonie(s) et Jazz ! Veules-les-Roses Veules-les-Roses Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Veules-les-Roses

Concert Harmonie(s) et Jazz ! Veules-les-Roses, 2 avril 2022, Veules-les-Roses. Concert Harmonie(s) et Jazz ! Salle Michel Frager Rue Docteur Pierre Girard Veules-les-Roses

2022-04-02 19:00:00 – 2022-04-02 Salle Michel Frager Rue Docteur Pierre Girard

Veules-les-Roses Seine-Maritime Atelier Jazz cadet

Orchestre d’Harmonie junior

Orchestre d’Harmonie et quelques surprises !

A 19h00, salle Michel Frager.

Entrée libre, mais réservation obligatoire. Atelier Jazz cadet

Orchestre d’Harmonie junior

Orchestre d’Harmonie et quelques surprises !

A 19h00, salle Michel Frager.

Entrée libre, mais réservation obligatoire. secretariat.conservatoire@cote-albatre.com +33 2 35 97 63 90 Atelier Jazz cadet

Orchestre d’Harmonie junior

Orchestre d’Harmonie et quelques surprises !

A 19h00, salle Michel Frager.

Entrée libre, mais réservation obligatoire. Salle Michel Frager Rue Docteur Pierre Girard Veules-les-Roses

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Veules-les-Roses Autres Lieu Veules-les-Roses Adresse Salle Michel Frager Rue Docteur Pierre Girard Ville Veules-les-Roses lieuville Salle Michel Frager Rue Docteur Pierre Girard Veules-les-Roses Departement Seine-Maritime

Concert Harmonie(s) et Jazz ! Veules-les-Roses 2022-04-02 was last modified: by Concert Harmonie(s) et Jazz ! Veules-les-Roses Veules-les-Roses 2 avril 2022 seine-maritime Veules-les-Roses

Veules-les-Roses Seine-Maritime