Concert : Harmonie Junior 64 Orthez, 21 janvier 2023, Orthez .

Concert : Harmonie Junior 64

Les Musicales Place du Foirail Orthez Pyrénées-Atlantiques Place du Foirail Les Musicales

2023-01-21 20:30:00 – 2023-01-21

Place du Foirail Les Musicales

Orthez

Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 Le Conservatoire à rayonnement régional Maurice Ravel de Bayonne et les Musicales d’Orthez s’associent dans un projet ambitieux visant à rassembler les élèves de Second cycle du territoire dans la création d’une harmonie.

L’objectif de ce projet est de créer de véritables moments d’échange et de partage pour les élèves à travers cette rencontre musicale au programme éclectique et exigeant.

Mairie

Place du Foirail Les Musicales Orthez

