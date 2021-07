CONCERT HARMONIE DE LA BAULE Le Pouliguen, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Le Pouliguen.

CONCERT HARMONIE DE LA BAULE 2021-07-10 – 2021-07-10

Le Pouliguen Loire-Atlantique

L’Harmonie de La Baule rassemble une quarantaine de musiciens amateurs. Pour Le Pouliguen, ils interprèteront un programme varié mêlant musique classique, jazz et variétés. À la tête de l’ensemble, on retrouvera Jean Christophe Ferreaux, également créateur et chef de l’Ensemble Orchestral de La Baule, composé de jeunes musiciens issus des meilleurs conservatoires français et étrangers. Pour les spectateurs, ce concert sera l’occasion de découvrir les spécificités d’un orchestre d’harmonie, composé d’instruments à vents et de percussions.

dernière mise à jour : 2021-06-25 par