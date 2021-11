La baule 119 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule La baule, Loire-Atlantique Concert Harmonie de La Baule 119 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule La baule Catégories d’évènement: La baule

CONCERT CONTRE LE CANCER…LES VINGT ANS DU CHEF ! Deux décennies passées sous la baguette de notre chef d'orchestre Jean-Christophe Ferreaux, ça ce fête ! À cette occasion, l'orchestre d'harmonie de La Baule assurera à elle seule les deux parties de ce 18ème grand concert au profit de la Ligue contre le Cancer. Un programme très éclectique sera présenté avec des pièces de musique classique, traditionnelle, rock, pop, variétés françaises et internationales… Un moment musical et solidaire que les musiciens auront à cœur de vous offrir. Entrée gratuite sous réserve des consignes sanitaires.

119 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule
La baule Loire-Atlantique

le dimanche 5 décembre à 16:00

