Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons, le samedi 20 novembre à 20:30

C’est l’un des plus prestigieux chœurs de Gospel et il sera à Bezons pour célébrer le chant, la spiritualité et toute la joie communicative de ces voix chaleureuses à l’unisson !

de 8 à 23€

Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons 162 rue Maurice Berteaux 95870 Bezons

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T20:30:00 2021-11-20T22:00:00

