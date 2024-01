Concert Happy Valentine’s Day David Cistrières, samedi 17 février 2024.

Concert Happy Valentine’s Day David Cistrières Haute-Loire

A l’occasion de la St Valentin à partir de 21h, concert avec Michel (The Voice Kid) et Océane. Repas menu St Valentin sur réservations au Country Saloon au 06 24 03 30 36.

David Country Saloon Horses and Bikes

Cistrières 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Début : 2024-02-17 21:00:00

fin : 2024-02-17



L’événement Concert Happy Valentine’s Day Cistrières a été mis à jour le 2024-01-26 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay