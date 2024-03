Concert Happy Reunion Quartet Salon de Musique Salon-de-Provence, mardi 16 avril 2024.

Le swing est évidemment le dénominateur commun du répertoire que se proposera de jouer cette réunion de pontes de la scène hexagonale. Réjouissant !

20h Première Partie Atelier Jazz de l’IMFP dirigé par Philippe Petrucciani

Thierry Gaven Batterie

Cyril Despontin Basse

Benjamin Markarian Piano

Marie-Fleur Chassagne Flute

Gianni Franchello Sax

Tara Allaway Chant

Inea Lambert Chant



Restauration possible avec Tradistreet (ex Les Fermiers Toqués) :)

Info et Résa au 06 95 55 09 86



21h Happy Reunion Quartet

Impulsée par le batteur Bruno Ziarelli, cette formation, dont le nom fait référence à Duke Ellington, vogue fièrement entre standards et compositions originales d’André Villéger ou Michel Perez. Le swing est évidemment le dénominateur commun du répertoire que se proposera de jouer cette réunion de pontes de la scène hexagonale. Réjouissant !

French swing at its best!



André Villéger saxophoniste

Michel Perez guitariste

Michel Rosciglione bassiste

Bruno Ziarelli batteur 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 20:00:00

fin : 2024-04-16

Salon de Musique 95, Avenue Raoul Francou

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur salondemusique@imfp.fr

L’événement Concert Happy Reunion Quartet Salon-de-Provence a été mis à jour le 2024-03-12 par Office de Tourisme de Salon de Provence