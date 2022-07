Concert HAPPY HOT JAZZ BAND au Sequoia

2022-07-07 19:30:00 19:30:00 – 2022-07-07 Au Séquoia à Confolent à Beauzac. Concert du groupe Happy Hot Jazz Band. Nous vous proposons une assiette composée différente chaque soirée à 13 €.

Participation libre « au chapeau » (salaire des artistes.) Réservation conseillée au 06 38 01 90 11. dernière mise à jour : 2022-06-30 par

