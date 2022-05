CONCERT HALLYDAY MANIA Saint-Privat-la-Montagne Saint-Privat-la-Montagne Catégories d’évènement: Moselle

CONCERT HALLYDAY MANIA Saint-Privat-la-Montagne, 28 mai 2022, Saint-Privat-la-Montagne. CONCERT HALLYDAY MANIA SALLE DES FETES 12 rue du 18 août Saint-Privat-la-Montagne

2022-05-28 21:00:00 21:00:00 – 2022-05-28 SALLE DES FETES 12 rue du 18 août

Saint-Privat-la-Montagne Moselle Saint-Privat-la-Montagne La commune de Saint-Privat-La-Montagne vous propose en concert Mike Leone, ses musiciens et choristes pour Hallyday Mania, dès 21h.

Placement libre et vente de boissons sur place. mairiedesaintprivat@orange.fr +33 3 87 53 50 40 https://www.billetweb.fr/concert-hallyday-mania&src=agenda SALLE DES FETES 12 rue du 18 août Saint-Privat-la-Montagne

