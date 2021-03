Concert – Halloween Night, 31 octobre 2021-31 octobre 2021, Penmarch.

Concert – Halloween Night 2021-10-31 20:30:00 – 2021-10-31 avenue de Skibbereen Salle Cap Caval

Penmarch Finistère Penmarch

Un concept simple = une soirée déguisée + de la bonne musique + des potes + un bar + un lieu sympa et une affiche qui accroche un peu, et c’est peu dire !

Alors RDV pour fêter la plus célèbre fête païenne et celtique !

Avec pour cette première Banane Metalik forcément, Sidilarsen évidemment et nos amis de Hot Wheel Kids

Halloween Night en partenariat avec l’association God Save the Kouign qui offrira une boisson à tout spectateur venant déguisé.

+33 2 98 58 60 19

