Concert Halloween

Concert Halloween, 15 octobre 2022, . Concert Halloween



2022-10-15 17:00:00 – 2022-10-15 C’est une toute première pour les classes de cordes frottées de quatre structures d’enseignement de la musique du département du Cher. Des élèves de violon, alto, violoncelle et contrebasse de St-Amand-Montrond, Mehun-sur-Yèvre, Vierzon et Bourges se réunissent pour vous faire partager un moment d’épouvante durant un concert « Halloween ». Frissons garantis ! Première rencontre départementale de cordes, entrée libre et gratuite Conservatoire dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville