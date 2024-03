Concert Haffyd H Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris, samedi 25 mai 2024.

Le samedi 25 mai 2024

de 18h00 à 19h30

.Tout public. gratuit

Haffyd H nous propose un voyage sonore métissé et inattendu où il laissera libre cours à son âme d’improvisateur

De

la musique Berbère en passant par les rythmes Brésiliens, le guitariste de Jazz

autodidacte et chanteur Haffyd H nous propose un voyage sonore métissé et

inattendu où il laissera libre cours à son âme d’improvisateur…

Haffyd

H a déjà enregistré deux albums Élégant Berbère (2005) et Bejazzia (2020) où on y

retrouve ce style si particulier qu’a su développer l’artiste tout au long de

son parcours, un crossover musical au croisement du jazz et de la world

musique. Sa musique emprunte des chemins de traverses, oscillant entre tradition et

modernité : Un blues joué au mandole, ou un standard de jazz, Haffyd H est tout ça à

la fois !

Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal 75005

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-rainer-maria-rilke-1672 +33156811070 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke https://www.facebook.com/bibliothequerilke

Haffyd H