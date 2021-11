Concert Hache Paille Morlaix, 3 décembre 2022, Morlaix.

Concert Hache Paille MJC Morlaix 7 Place du Dossen Morlaix

2022-12-03 20:30:00 – 2022-12-03 MJC Morlaix 7 Place du Dossen

Morlaix Finistère

Parce que notre territoire est inspirant, attachant et généreux en permettant à tous de s’épanouir, nous avons voulu révéler son fabuleux potentiel.

Le révéler au travers des femmes et des hommes qui créent, entreprennent, mènent des projets ici avec passion, talent et conviction. Le révéler aussi à travers ses habitants et personnalités, solidement arrimés à leurs Baie de Morlaix et Monts d’Arrée, dont ils nous révèlent les coins les plus chers à leur cœur…

mjc.morlaix@wanadoo.fr +33 2 98 88 09 94 http://www.mjcmorlaix.com/

MJC Morlaix 7 Place du Dossen Morlaix

