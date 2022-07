Concert : H-BURNS & The Stanger Quartet – Hommage à Léonard Cohen

Concert : H-BURNS & The Stanger Quartet – Hommage à Léonard Cohen, 14 octobre 2022, . Concert : H-BURNS & The Stanger Quartet – Hommage à Léonard Cohen



2022-10-14 20:45:00 20:45:00 – 2022-10-14 EUR Les chansons de Leonard Cohen accompagnent le rocker français H-BURNS depuis longtemps et constituent pour lui un patrimoine à chérir, à transmettre.



1ère partie : Rosemarie dernière mise à jour : 2022-07-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville