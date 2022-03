Concert H.Burns and the Stranger quartet vs the CRD Orchestra Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Concert H.Burns and the Stranger quartet vs the CRD Orchestra Pau, 29 mai 2022, Pau. Concert H.Burns and the Stranger quartet vs the CRD Orchestra Théâtre Saint Louis Rue Saint Louis Pau

2022-05-29 21:00:00 – 2022-05-29 Théâtre Saint Louis Rue Saint Louis

Après une première collaboration entre Ampli et le Conservatoire à rayonnement départemental Pau-Béarn-Pyrénées où l'on aura pu découvrir les Supersoul Brothers accompagnés par 25 élèves de troisième cycle dans un Théâtre Saint Louis chauffé à blanc, c'est avec plaisir que nous accueillons l'artiste H.Burns and the Stranger quartet vs the CRD Orchestra pour une nouvelle création autour du répertoire de Léonard COHEN, entouré de 25 élèves du conservatoire.
20 EUR
+33 5 59 32 93 49

Théâtre Saint Louis Rue Saint Louis Pau

