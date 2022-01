Concert – Gyedu-Blay Ambolley and his sekondi band Mugron Mugron Catégories d’évènement: Landes

Mugron

Concert – Gyedu-Blay Ambolley and his sekondi band Mugron, 19 février 2022, Mugron. Concert – Gyedu-Blay Ambolley and his sekondi band Espace Henri Emmanuelli Avenue Carnot Mugron

2022-02-19 – 2022-02-19 Espace Henri Emmanuelli Avenue Carnot

Mugron Landes Mugron EUR Concert d’un groupe du Ghana précédé d’un repas africain. Ce saxophoniste, chanteur, auteur, compositeur et arrangeur, d’une rare polyvalence a explosé sur la scène musicale en 1973 avec un highlife aux sonorités jazz baptisé « SIMIGWA-DO ». Il a tourné en Afrique de l’Ouest, en Europe, au Canada et aux Etats-Unis, partageant la scène avec une pléiade de célébrités : Miriam Makeba, Fela Kuti, George Howard, Angela Bofill, Norman Connors, Manu Dibango, Lakeside, Chikuzan Takahash, Ricardo Estrada ou encore Mayuto Correa. Gyedu-Blay Ambolley a développé cette capacité à combiner un son et une mélodie uniques, avec des paroles positives, souvent drôles, pour culminer vers un résultat terriblement dansant. Un highlife aussi spirituel que récréatif, qui transcende tous les genres musicaux. Concert d’un groupe du Ghana précédé d’un repas africain. Ce saxophoniste, chanteur, auteur, compositeur et arrangeur, d’une rare polyvalence a explosé sur la scène musicale en 1973 avec un highlife aux sonorités jazz baptisé « SIMIGWA-DO ». Il a tourné en Afrique de l’Ouest, en Europe, au Canada et aux Etats-Unis, partageant la scène avec une pléiade de célébrités : Miriam Makeba, Fela Kuti, George Howard, Angela Bofill, Norman Connors, Manu Dibango, Lakeside, Chikuzan Takahash, Ricardo Estrada ou encore Mayuto Correa. Gyedu-Blay Ambolley a développé cette capacité à combiner un son et une mélodie uniques, avec des paroles positives, souvent drôles, pour culminer vers un résultat terriblement dansant. Un highlife aussi spirituel que récréatif, qui transcende tous les genres musicaux. +33 5 58 97 92 42 Concert d’un groupe du Ghana précédé d’un repas africain. Ce saxophoniste, chanteur, auteur, compositeur et arrangeur, d’une rare polyvalence a explosé sur la scène musicale en 1973 avec un highlife aux sonorités jazz baptisé « SIMIGWA-DO ». Il a tourné en Afrique de l’Ouest, en Europe, au Canada et aux Etats-Unis, partageant la scène avec une pléiade de célébrités : Miriam Makeba, Fela Kuti, George Howard, Angela Bofill, Norman Connors, Manu Dibango, Lakeside, Chikuzan Takahash, Ricardo Estrada ou encore Mayuto Correa. Gyedu-Blay Ambolley a développé cette capacité à combiner un son et une mélodie uniques, avec des paroles positives, souvent drôles, pour culminer vers un résultat terriblement dansant. Un highlife aussi spirituel que récréatif, qui transcende tous les genres musicaux. Ambolley – Pan Africain

Espace Henri Emmanuelli Avenue Carnot Mugron

dernière mise à jour : 2022-01-17 par OT Terres de Chalosse

Détails Catégories d’évènement: Landes, Mugron Autres Lieu Mugron Adresse Espace Henri Emmanuelli Avenue Carnot Ville Mugron lieuville Espace Henri Emmanuelli Avenue Carnot Mugron

Mugron Mugron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mugron/