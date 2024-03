Concert « Gwenmor » ZAC du Mont de Magny Gisors, vendredi 22 mars 2024.

Concert « Gwenmor » ZAC du Mont de Magny Gisors Eure

Celtique

Gwenmor, en breton , cela veut dire mer blanche. Sa beauté, sa force, ses mystères. Un univers de vie et de mort, de légendes, présents en chacun de nous. La musique de Gwenmor est faite de tout cela chants de marins, airs traditionnels irlandais, hommage aux grands artistes bretons (Stivell, Tri Yann, Dan Ar Braz, Matmatah)… et de compositions.

Celtique

Gwenmor, en breton , cela veut dire mer blanche. Sa beauté, sa force, ses mystères. Un univers de vie et de mort, de légendes, présents en chacun de nous. La musique de Gwenmor est faite de tout cela chants de marins, airs traditionnels irlandais, hommage aux grands artistes bretons (Stivell, Tri Yann, Dan Ar Braz, Matmatah)… et de compositions. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:30:00

fin : 2024-03-22

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris

Gisors 27140 Eure Normandie lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

L’événement Concert « Gwenmor » Gisors a été mis à jour le 2024-03-18 par Vexin Normand Tourisme