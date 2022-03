Concert – Gwad Quimperlé, 25 mars 2022, Quimperlé.

Concert – Gwad Librairie Penn Da Benn 37 Place Saint-Michel Quimperlé

2022-03-25 – 2022-03-25 Librairie Penn Da Benn 37 Place Saint-Michel

Quimperlé Finistère

Gwad joue une musique folk, country blues intimiste aux nuances bretonnes, avec des tableaux musicaux originaux d’atmosphères et d’histoires, souvent vécues, sur la route ou ailleurs. à découvrir vendredi 25 février 18h00, à Penn da Benn, place st Michel, Kemperle, pour la présentation de leur premier album “O RED”.

Gwad en trio est composé de Didier Dreo aux guitares yar et classique, de Gauthier Istin auteur, chanteur et musicien à l’harmonica et guitare folk, et Lucien Perron au banjo et guitare slide.

Les musiciens et chanteur seront présent à Penn da Benn vendredi 25 février 18h00 pour nous faire découvrir leur premier album “O Red”. Un joli moment en perspective. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

