Concert Gungacello – Amforel

2022-08-13 – 2022-08-13

Il était une fois une princesse, aussi singulière que plurielle. Elle vivait dans un royaume peuplé de gens comme elle, scintillants et joyeux, et pourtant il lui arrivait de s’y ennuyer.Par un matin de printemps ensoleillé (mais encore pluvieux des eaux de mai), elle rencontra un zébulon ménestrel qu’elle implora de la faire chanter. Le troubadour ne se fit pas prier plus d’une minute trente six et ils ouvrirent ensemble la porte à leurs cordes vocales, vibrées et pinçantes. Alors, toujours insatiable et craignant que l’ennui ne la gagne à nouveau, la princesse se mit en tête de retrouver la trace d’un voyageur tribal qu’elle avait connu bien des années auparavant et dont la beauté de l’âme l’avait naguère envoutée. Il était parti se réfugier sur une île lointaine pour y faire retentir se

Le Château-Musée de Gien vous entraîne au Brésil !

chateau.musee-gien@loiret.fr +33 2 38 67 69 69 https://www.chateaumuseegien.fr/evenements/concert-gungacello-amforel-13-aout-2022

Gungacello – Amforel

