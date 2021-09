Concert – Guitariste Bernard Revel Kaysersberg Vignoble, 4 septembre 2021, Kaysersberg Vignoble.

Concert – Guitariste Bernard Revel 2021-09-04 16:00:00 – 2021-09-04 18:00:00

Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin Kaysersberg Vignoble

EUR Les compositions et arrangements du guitariste Bernard Revel résonneront samedi dans la salle au Badhus !

Découvrez des ambiances tour à tour joyeuses, profondes et inspirées, entre musique Renaissante et folk irlando-américain.

Une fresque musicale très personnelle, à découvrir !

Musique renaissance et folk irlando-américain.

+33 3 89 78 11 11

