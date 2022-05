Concert Guitare et banjo Guy & Jo, 18 juin 2022, .

Concert Guitare et banjo Guy & Jo

2022-06-18 – 2022-06-18

Le premier a connu tous les groupes « pop » des années 60 et se passionne pour le swing gitan, le second n’a juré longtemps que par le bluegrass et découvre à présent Jean-Sébastien Bach ! Ils se sont rencontrés et chacun a déteint sur l’autre : à présent, le premier improvise à la voix sur des inventions de Bach et badine avec sa 6 cordes, le second s’incruste sur la musique de Dire Straits avec son instrument étrange ! Un répertoire éclectique voire (d)étonnant que vous proposent Guy, à la guitare et Jo au banjo.

