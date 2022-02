Concert « Guitare Ensemble Paris » Bibliothèque Parmentier Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 26 mars 2022

de 16h00 à 17h00

gratuit

Dans le cadre de sa scène ouverte, la bibliothèque Parmentier a l’immense plaisir de recevoir un groupe de guitaristes amateurs qui vous régalera de musique espagnole aux techniques et couleurs du flamenco ! Guitare Ensemble Paris » est un orchestre de guitaristes amateurs fondé en 2010 par Lidia Tobola, professeure au conservatoire de Sucy en Brie où elle assure notamment la direction de l’atelier flamenco. L’ensemble a un intérêt particulier pour la musique espagnole et les techniques et couleurs du flamenco. Il présente un panorama de la musique allant de la renaissance au répertoire contemporain avec une sélection de musiques de films et de chansons donnant lieu à la participation occasionnelle de solistes (chant, flûte, harpe et accordéon). L’association Mélodix, qui héberge l’ensemble au sein du conservatoire parisien du 10e arrondissement, vous propose en partenariat avec le conservatoire de Sucy en Brie ce beau concert. Venez nombreux les écouter le samedi 26 mars à 16h ! Au programme : musique ancienne, romantique et flamenco. Masque, gestes barrières et passe vaccinal obligatoires. Gratuit et sans réservation, dans la limite des places disponibles. Bibliothèque Parmentier 20 bis avenue Parmentier Paris 75011

9 : Voltaire (Paris) (211m) 69 : Chemin Vert (Paris) (109m)

Contact : 01 55 28 30 15 bibliotheque.parmentier@paris.fr Concert;Musique

2022-03-26T16:00:00+01:00_2022-03-26T17:00:00+01:00

