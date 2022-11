Concert Guissény Guissény Catégories d’évènement: Finistre

Guissény

Concert Guissény, 20 novembre 2022, Guissény. Concert

7, rue Chanoine Rannou Maison communale Guissény Finistre Maison communale 7, rue Chanoine Rannou

2022-11-20 15:30:00 – 2022-11-20 17:30:00

Maison communale 7, rue Chanoine Rannou

Guissény

La chorale « Si ça vous chante » de Guissény reçoit la chorale « Mélimélodie » de la Forest Landerneau pour un spectacle de variétés et de musique du monde. Les 2 choeurs présenteront à tour de rôle leur programme, le concert se terminant par deux chants en commun

