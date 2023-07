Concert : Guillaume Florès et Paul Wiener Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Le samedi 16 septembre 2023

de 19h00 à 20h30

.Tout public. gratuit

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la MMP se penche sur la partition et la notation musicale. Guillaume Florès (alto) et Paul Wiener (violon et alto) proposent un concert d’œuvres contemporaines et un moment d’échange avec le public.

Guillaume Florès et Paul Wiener nous offrent un programme d’œuvres d’Igor Stravinsky, Betsy Jolas, George Benjamin, Garth Knox, Alberto Posadas, et proposent ensuite un moment d’échange avec le public, autour des notations originales et modes de jeux contemporains.

Programme :

Betsy Jolas – Épisode Sixième pour alto seul

Igor Stravinsky – Élégie pour alto seul

George Benjamin – 3 Miniatures pour violon seul

George Benjamin – Viola Viola

Garth Knox – Viola spaces pour 2 altos

Alberto Posadas – Doryphóros pour alto (sous réserve)

Né en 2001, Paul Wiener commence le violon au C.R.C. de Sainte-Geneviève-des-Bois avec sa mère Cécile Wiener. Après une année au C.R.D de Chartres chez Jacques Bonvallet, il intègre la classe de Stéphanie Moraly au C.R.R. de Paris en 2016. Sur le conseil de son professeur de violon, Paul Wiener commence un cursus d’alto complémentaire dans la classe de Sébastien Luigi Levy en 2018. Dès le début, son nouveau professeur l’avertit : » une fois que l’on a goûté à la corde do, on ne la lâche plus ! ».

En effet, très vite, Paul Wiener va entretenir une relation très étroite avec ces deux instruments qu’il ne va plus quitter. Il reprend donc l’alto de son arrière grand-père, et continue de jouer sur l’ancien violon de sa mère. Il remporte le deuxième prix du Concours National des Jeunes Altistes quelques mois avant d’intègrer le CNSMDP en 2020 dans la classe de David Gaillard. Le violon suivra l’alto au CNSMDP dans la classe de Stéphanie Marie Degand en 2022.

Il participe à des projets musicaux comme les ”Folles Journées” à Nantes (2020), travaille avec des orchestres parisiens comme l’Orchestre de Chambre de la Nouvelle Europe, l’Orchestre de Paris, l’Orchestre National de France. En 2021, il est sélectionné pour l’Orchestre Français des Jeunes (OFJ), puis en 2022 le « Union European Youth Orchestra » (EUYO), l’académie 2022-2023 de l’Orchestre de Chambre de Paris (OCP) et récemment au Verbier Festival Orchestra (VFO) 2023. Porté par l’enseignement, il se présente avec succès au cursus conjoint DE/DNSPM, qui lui permettra à terme de pouvoir enseigner la musique tout en poursuivant son double cursus au CNSMDP.

Né à Bourg-la-Reine en 1999, Guillaume Florès grandit dans un environnement musical. Très tôt, il découvre par ses parents la joie de partager la musique avec des amis. Il commence le violon, puis une rencontre avec l’altiste Garth Knox lui fait découvrir l’alto. Séduit par le son intime et chaleureux ainsi que le rôle profondément chambriste de cet instrument, il commence à l’étudier dans la classe de Claire Merlet. Après avoir brillamment obtenu sa licence en juin 2022, Guillaume Florès poursuit actuellement ses études CNSMD de Paris dans la classe de David Gaillard. Il a également bénéficié des conseils de Nobuko Imai, Máté Szücs, Nicolas Bône, Sabine Toutain. Il est membre fondateur du Quatuor Igami avec lequel il a participé au Festival International de piano de la Roque d’Anthéron 2022. Lors de la saison 2021-2022, il est académicien à l’Orchestre de Chambre de Paris. Il a participé à l’académie studio de l’Orchestre de Paris en 2022-2023. En 2018 il obtient le deuxième prix au Concours International des Jeunes Altistes. En septembre 2023, Guillaume Florès participera au Concours International de musique de l’ARD à Munich.

Médiathèque musicale de Paris (MMP) 8 porte Saint Eustache 75001 Paris

Contact : https://parismmp.wixsite.com/mediathequemusicale/jep-2023 +33155807530 mmp@paris.fr https://parismmp.wixsite.com/mediathequemusicale/jep-2023

