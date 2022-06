Concert Guillaume de Chassy / Trio Ledeuix, 8 juillet 2022, Ledeuix.

Concert Guillaume de Chassy / Trio

2022-07-08 – 2022-07-08

EUR 0 0 Concert : retrouvez Guillaume de Chassy au piano, Laurent Chavoit à la contrebasse et Pierre Dayraud à la batterie. Ces trois improvisateurs de haut-vol jouent à se surprendre à chaque instant. Leur trio cultive un Jazz vivace, coloriste et tout en nuances, qui puise son inspiration aussi bien dans les compositions du pianiste que chez Prince, Monk ou Charles Trénet. Dans le cadre du Festival Pirineos Classic et Jazzetania, la Communauté de Communes du Haut-Béarn en partenariat avec la commune de Canfranc proposent un concert pour les amoureux des belles mélodies. Organisé en partenariat avec l’École de Musique Intercommunale du Haut-Béarn

