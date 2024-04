Concert « Guess Who » ZAC du Mont de Magny Gisors, samedi 6 avril 2024.

Concert « Guess Who » ZAC du Mont de Magny Gisors Eure

Blues-rock

Guess Who est un groupe de six musiciens qui partagent une même passion du blues rock et dont le répertoire s’inspire notamment de Buddy Guy, E. Clapton, S. Ray Vaughan, B.B. King, R. Charles, JJ Cale, ZZ Top, Joe Bonamassa…

Blues-rock

Guess Who est un groupe de six musiciens qui partagent une même passion du blues rock et dont le répertoire s’inspire notamment de Buddy Guy, E. Clapton, S. Ray Vaughan, B.B. King, R. Charles, JJ Cale, ZZ Top, Joe Bonamassa… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:30:00

fin : 2024-04-06

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris

Gisors 27140 Eure Normandie lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

L’événement Concert « Guess Who » Gisors a été mis à jour le 2024-04-02 par Vexin Normand Tourisme