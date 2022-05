Concert Groupe Vocal Jef Le Penven Landerneau Landerneau Catégories d’évènement: 29800

Concert Groupe Vocal Jef Le Penven Landerneau, 11 juin 2022, Landerneau. Concert Groupe Vocal Jef Le Penven église Saint-Houardon 2 place de l’église Landerneau

2022-06-11 – 2022-06-11 église Saint-Houardon 2 place de l’église

Landerneau 29800 Grands chœurs d’opéra:

VERDI, GOUNOD, BORODINE (Danses Polovtsiennes) Création de Pierre Figaro et Véronique Frouté:

« COMME UN FIL » pour chœurs, solistes et orchestre. Groupe vocal Jef le Penven et ensemble vocal Luci Care , chef de chœur Pierre Figaro Orchestre Universitaire Brest, direction Jean-Philippe Brun maric.plou@orange.fr +33 6 86 63 75 22 https://groupevocal-jeflepenven.fr/ Grands chœurs d’opéra:

