Concert groupe vocal « De Bric et de Broc »

Concert groupe vocal « De Bric et de Broc », 8 octobre 2022, . Concert groupe vocal « De Bric et de Broc »

2022-10-08 21:00:00 – 2022-10-08 Eglise du village Ensemble vocal composé de 10 femmes et 6 hommes, répertoire pyrénéen et de variétés. Eglise du village dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville