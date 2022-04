Concert groupe vocal Adagio Moliets-et-Maa Moliets-et-Maa Catégories d’évènement: Landes

Moliets-et-Maa Landes EUR Durant 1h 3O le groupe Adagio vous entraînera avec lui dans une ronde de chants festifs du sud-ouest, mais aussi avec des chants plus traditionnels d’Occitanie, des chants du monde et des chants religieux qui vous permettront aussi de découvrir l’âme de notre région Depuis bientôt 25 ans le Groupe Adagio parcourt les routes pour partager avec vous sa passion pour le chant choral: chants basques, d’Occitanie, mais aussi des chants du monde +33 6 82 37 49 74 Durant 1h 3O le groupe Adagio vous entraînera avec lui dans une ronde de chants festifs du sud-ouest, mais aussi avec des chants plus traditionnels d’Occitanie, des chants du monde et des chants religieux qui vous permettront aussi de découvrir l’âme de notre région Yvon Josse

