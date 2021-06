Paris Kiosque du Parc Montsouris Paris Concert Groupe Musique 8h59 Kiosque du Parc Montsouris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Concert Groupe Musique 8h59 Kiosque du Parc Montsouris, 26 juin 2021-26 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 26 juin 2021

de 15h30 à 17h

Le samedi 18 septembre 2021

de 15h30 à 17h

gratuit

Concert duo de filles, accompagnées d’un bassiste et d’un guitariste, compositions et reprises de chansons françaises et anglaises, style : pop, reggae, latin, soul. Concerts -> Autre concert Kiosque du Parc Montsouris Parc Montsouris Paris 75014

