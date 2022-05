Concert groupe Kantaliso Sainte-Honorine-de-Ducy, 18 juin 2022, Sainte-Honorine-de-Ducy.

Concert groupe Kantaliso Lieu-dit La Fauvrière Domaine de la Fauvrière Sainte-Honorine-de-Ducy

2022-06-18 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-18 22:30:00 22:30:00 Lieu-dit La Fauvrière Domaine de la Fauvrière

Sainte-Honorine-de-Ducy Calvados Sainte-Honorine-de-Ducy

KANTALISO C’est d’un mélange d’Italie actuelle et lointaine, d’Italie présente et fantasmée, d’Italie imaginaire et rêvée que les chants de KANTALISO prennent forme. Ils racontent principalement, en partant des chants de tradition orale, suivant les traces des grands interprètes qui ont su s’approprier de la tradition et la faire résonner en eux pour la raconter, pour la réinventer à travers leur vie : Rosa Balistreri, Caterina Bueno, Matteo Salvatore, Concetta Barra….

Un voyage musicalement poétique dans l’espace et dans le temps A la recherche de ce qui fait vibrer nos corps, nos esprits. Une musique comme une caisse de résonance de nos sentiments ; elle les enracine, les élargit afin de les partager avec le public.

Avec Margherita TREFOLONI : CHANT & GUITARE Samuel ZUCCA : ACCORDEON Guillaume FONTANAROSA : VIOLON

contact@domainedelafauvriere.com +33 6 60 24 19 94

Domaine de la Fauvrière

Lieu-dit La Fauvrière Domaine de la Fauvrière Sainte-Honorine-de-Ducy

