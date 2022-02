Concert – Groupe Jazzy Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire

Concert – Groupe Jazzy Chalon-sur-Saône, 25 mars 2022, Chalon-sur-Saône. Concert – Groupe Jazzy La Cathé by Mr Moustache 7 et 9 Place Saint Vincent Chalon-sur-Saône

2022-03-25 – 2022-03-25 La Cathé by Mr Moustache 7 et 9 Place Saint Vincent

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire Chalon-sur-Saône EUR 0 Envie d’une petite soirée musicale ? Mr Moustache vous convie, le vendredi 25 mars 2022, à un concert aux notes jazzy.

Entrée libre.

Nous vous invitons à réserver votre table pour diner, au 0385412755, ou depuis notre site internet : https://la-cathe-by-mr-moustache-restaurant.eatbu.com/… afin de profiter un maximum de cette soirée.

lacathe.mrmoustache@gmail.com +33 3 85 41 27 55

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

