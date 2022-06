Concert Groupe Fiuminale Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Catégories d’évènement: 26790

Suze-la-Rousse

Concert Groupe Fiuminale Suze-la-Rousse, 3 juillet 2022, Suze-la-Rousse. Concert Groupe Fiuminale Suze-la-Rousse

2022-07-03 16:00:00 16:00:00 – 2022-07-03

Suze-la-Rousse 26790 EUR 16 16 Les chants corses sont magnifiés par l’acoustique des églises et des chapelles. Elle leur donne une signification toute particulière; sous le silence des voûtes séculaires, le répertoire prend alors une dimension sacrée. https://www.fiuminale.com/ Suze-la-Rousse

dernière mise à jour : 2022-05-31 par

Détails Catégories d’évènement: 26790, Suze-la-Rousse Autres Lieu Suze-la-Rousse Adresse Ville Suze-la-Rousse lieuville Suze-la-Rousse Departement 26790

Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse 26790 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/suze-la-rousse/

Concert Groupe Fiuminale Suze-la-Rousse 2022-07-03 was last modified: by Concert Groupe Fiuminale Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse 3 juillet 2022 26790 Suze-la-Rousse

Suze-la-Rousse 26790