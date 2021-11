Fontenay-aux-Roses Les Simones Fontenay-aux-Roses, Hauts-de-Seine Concert – Groupe DAKOTé Les Simones Fontenay-aux-Roses Catégories d’évènement: Fontenay-aux-Roses

Hauts-de-Seine

Concert – Groupe DAKOTé Les Simones, 6 novembre 2021, Fontenay-aux-Roses. Concert – Groupe DAKOTé

Les Simones, le samedi 6 novembre à 19:45

• Entrée libre • Merci de penser au ??pour mettre dans le chapeau des artistes Voyage musical à travers les chansons d’Alain Bashung à Charles Trenet, en passant par Allain Leprest, HK, Pierre Paul Danzin, Louis Capart et bien d’autres. ————————————————————————————————————————————————————- • ℹ️ sur place bières artisanales et cuisine maison à prix fixes (on a une machine CB). • ℹ️ Les “soft” sont à prix libres.

Entrée libre

Voyage musical à travers la chanson française Les Simones 17B rue Blanchard 92220 Bagneux Fontenay-aux-Roses Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-06T19:45:00 2021-11-06T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fontenay-aux-Roses, Hauts-de-Seine Autres Lieu Les Simones Adresse 17B rue Blanchard 92220 Bagneux Ville Fontenay-aux-Roses lieuville Les Simones Fontenay-aux-Roses