Concert – Groupe Aurore, 3 août 2022, .

Concert – Groupe Aurore

2022-08-03 – 2022-08-03

Concert du groupe Aurore dans l’enclos de la Chapelle Saint-Buc. Chant, guitares, piano, autoharpe et violoncelle.

Les différentes influences musicales d’Aurore (folk anglo-saxon, musiques traditionnelles des Amériques et pop) liées aux techniques de jeu de Bahia (musique baroque et tango) créent une riche rencontre et une belle amitié pour une forme résolument féminine.

Entrée libre.

Mercredi 3 août 2022 – 18h – Enclos de la Chapelle Saint-Buc

