Seignosse Landes 28 28 EUR Concert de Groundation le lundi 25 juillet 2022 à 21h au Tube à Seignosse. Groundation revient en 2022 avec son 10ème album studio “ONE ROCK”. Le groupe, formé en 1998 par le chanteur et guitariste Harrison Stafford, a su développer un reggae atypique, emprunt de sonorités jazz.

Le groupe viendra se produire à Seignosse, en plein cœur de la Californie à la française.

Entre dune et océan, venez découvrir le nouvel album de Groundation les pieds dans le sable ! Tarifs :

– early bird : 24€

