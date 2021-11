CONCERT : Groppe Martin Van Rechem au 59 Rivoli le 05 décembre ! 59 rivoli, 5 décembre 2021, Paris.

CONCERT : Groppe Martin Van Rechem au 59 Rivoli le 05 décembre !

59 rivoli, le dimanche 5 décembre à 19:00

Trois musiciens, trois personnalités, un trio à l’œuvre pour porter une musique originale et nouvelle. Le groupe passe par les chemins d’écriture et d’improvisation des musiques qui les ont construits, le jazz, la pop, l’improvisation libre et la musique contemporaine et minimale. Les champs explorés oscillent entre Jim Black, Tigran Hamasyan et Radiohead. Leur trio a un but : exprimer en musique live qui ils sont. Présentation : Hugo Van Rechem: Violon, Mandoline Simon Groppe: Piano, claviers Pierre Martin: Batterie Style : Jazz moderne!

TARIF : Entrée libre et/ou sortie au chapeau ! INSCRIPTION très conseillée sur : resa59rivoli@gmail.com

Groppe Martin Van Rechem, un concert unique dans le lieu iconique du 59 Rivoli !

59 rivoli 59 rue de rivoli Paris Paris 1er Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-05T19:00:00 2021-12-05T20:00:00