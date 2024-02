Concert Groovy Blenders Le Coupe Gorge Parthenay, samedi 9 mars 2024.

Concert Groovy Blenders Le Coupe Gorge Parthenay Deux-Sèvres

Groovy Blenders Blues et rock, shuffle addict ! Fabrice pour la gratte et les palabres, Eric et sa grand-mère Juju les harmos / la mando Olivier l’usurbatteur. Venez écouter les Groovy Blenders, c’est du lourd, à ne pas manquer ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 21:00:00

fin : 2024-03-09 23:00:00

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine rotureauch@gmail.com

L’événement Concert Groovy Blenders Parthenay a été mis à jour le 2024-02-21 par CC Parthenay Gâtine