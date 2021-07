Loudenvielle Loudenvielle Hautes-Pyrénées, Loudenvielle Concert « Groovin’Cats » Loudenvielle Loudenvielle Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Loudenvielle

Concert « Groovin’Cats » Loudenvielle, 23 août 2021-23 août 2021, Loudenvielle. Concert « Groovin’Cats » 2021-08-23 21:00:00 – 2021-08-23 à l’église de Loudenvielle LOUDENVIELLE

Loudenvielle Hautes-Pyrénées Eric Paquet au piano et Suzan Egli-Vasse au chant et à la clarinette

Duo jazz – Libre participation info@vallee-du-louron.com +33 5 62 99 95 35 http://www.vallee-du-louron.com/ dernière mise à jour : 2021-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Loudenvielle Étiquettes évènement : Autres Lieu Loudenvielle Adresse à l'église de Loudenvielle LOUDENVIELLE Ville Loudenvielle