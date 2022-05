Concert : Groovin’Cats Capvern Capvern Catégories d’évènement: 65130

Capvern

Concert : Groovin'Cats Capvern, 13 septembre 2022, Capvern.

2022-09-13 – 2022-09-13 À l’Eglise de la Sainte Trinité CAPVERN LES BAINS

Capvern 65130 Concert animé par Groovin’Cats, duo swing avec piano, clarinette et chant avec Rickie et Suzie. Libre participation. À l’Eglise de la Sainte Trinité CAPVERN LES BAINS Capvern

