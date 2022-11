CONCERT (GROOVE, FUNK, BLUES, JAZZ GOSPEL) AVEC MESS DREY

2023-03-11 – 2023-03-11 La Soul coule dans ses veines depuis toujours. Des collaborations dans le jazz, le gospel, le hip-hop ou le blues lui assurent une volonté de mixer tous ces styles ; MESS DREY compose alors sans relâche. Honorée par Ashley Kingsley aux claviers, son album EVE-olution voit le jour en 2021.

Une voix habitée, une émotion sincère, MESS DREY est l’incandescence de la Groove Music. Groove music, Funk, Blues, Jazz avec MESS DREY, Une voix habitée, une émotion sincère, MESS DREY est l’incandescence de la Groove Music. dernière mise à jour : 2022-11-24 par

