Paris Kiosque du parc Montsouris Paris Concert Groove As Usual Kiosque du parc Montsouris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Concert Groove As Usual Kiosque du parc Montsouris, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 3 juillet 2021

de 15h30 à 17h

gratuit

Groove, soul, funk reggae au programme ! Groupe de musique composé de deux chanteuses, un guitariste, un bassiste, un clavier, un batteur (percussionniste), proposant des compositions originales et quelques reprises en anglais, style : groove, soul, funk reggae. Concerts -> Soul / Funk Kiosque du parc Montsouris Allée du lac Paris 75014

6 : Glacière (1044m) 6 : Corvisart (1062m)

Contact :Groove As Usual https://en-gb.facebook.com/pg/GrooveAsUsualNews/posts/ Concerts -> Soul / Funk Musique;Plein air

Date complète :

2021-07-03T15:30:00+02:00_2021-07-03T17:00:00+02:00

MA14 / Luciole

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Kiosque du parc Montsouris Adresse Allée du lac Ville Paris lieuville Kiosque du parc Montsouris Paris